Hunden Bobo upptäckte oljeutsläppet i Skutskär

Hunden Bobo från Furuvik gav sig ut på en upptäcktsfärd under den dagliga morgonpromenaden längs vattnet i torsdags. När han kom tillbaka märke matte Per Vikman att Bobos tassar var kletiga av någon from av olja. Det visade sig vara ett oljeutsläpp från Stora Ensos fabrik i Skutskär som Bobo upptäckt.