Regionens egen utredning: Inställt luciatåg var inte diskriminering

Snopna folkhögskolestudenter från Bollnäs fick vända om utan att ha visat upp vad de övat in inför uppträdandet för regionfullmäktige. Den advokatbyrå som region Gävleborg tagit in för att granska ärendet uppger att ”den aktuella händelsen torde i många avseenden vara unik”.

”Fick en känsla”

Mattias Eriksson Falk (SD) uppger att han ”fick en känsla av att det i samband med luciatåget skulle ske någon form av markering mot regionens nya politiska ledning. Detta har enligt ordföranden tidigare skett i andra sammanhang”, står det i utredningen som SVT Gävleborg tagit del av.

Det ville ordföranden undvika. Och för att bibehålla ordningen togs beslutet att ställa in.

Traditionellt eller inte?

I SVT:s intervju med Mattias Eriksson Falk säger han i samband med händelsen att luciatåget ”inte är tillräckligt traditionellt”.

Även om advokatbyrån inte hittar någon annan faktor än att lucian var icke-binär som kan gå emot ett traditionellt luciatåg går det enligt utredningen inte att veta vad ordföranden menade med det påståendet – eftersom ordföranden ”såvitt känt inte utvecklat vad han ansåg som icke-traditionellt i det tilltänkta luciatåget”.

DO-anmälan

Vänsterpartiet och Miljöpartiet anmälde Mattias Eriksson Falk till diskrimineringsombudsmannen (DO). Men då ingen anmälan från en enskild person som anser sig blivit diskriminerad skickats till DO skriver advokatbyrån att DO inte har talerätt i saken.

Utredningens slutsats är att inte går att konstatera att det förekommit diskriminering eller kränkande särbehandling.

I Klippet: Luciatåg stoppades – det här handlar det om