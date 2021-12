Kraftig ökning av anmälda ungdomsrån i landet – Gävle på 45:e plats

Antalet anmälda ungdomsrån har mer än fördubblats i landet sedan 2015. Det enligt en ny rapport från Brottförebyggande rådet, Brå. Gävle hamnar på en 45:e plats av 50 kommuner när det gäller ungdomsrån under perioden 2015-2019 per 100 000 invånare under 18 år. 261 rån anmäldes under perioden.