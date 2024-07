Man stängde in Gunnar, 91, och stal hans bil

Det var under söndagsmorgonen som tjuven slog till. Mitt i centrala Gävle. Gunnar Westlund höll på att packa in hantverk från sitt förråd till sin bil. Hantverksprodukterna, han tillverkat under vintern, tänkte han sälja på en loppmarknad samma dag.

– Innan jag åkte skulle jag kolla en sista gång att jag inte glömt något i förrådet. Då var det en man som stängde igen dörren bakom mig och höll emot.

Förutom bilen blev Gunnar av med sin cykel, som hängde på bilen, och hantverk för uppskattningsvis 9000.

Två personer anhållna

Strax innan midnatt på söndagen greps två personer i 25- respektive 35-årsåldern på en mindre länsväg utanför Storvik.

– Det var en patrull som stannade den bil som efterlysts på söndagen. Personerna som satt i är anhållna och misstänkta för tillgrepp av fortskaffningsmedel och bilen har tagits i beslag, säger polisens presstalesperson Tobias Ahlén-Svalbro.

Hör Gunnar berätta om den dramatiska händelsen.