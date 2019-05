Nu fylls hela Hudiksvall med orienterare – det är SM i sprint

Sprintdistansen är den nyaste individuella disciplinen i orientering. Första gången distansen kördes i ett professionellt mästerskap var i VM 2001 i Finland. Grenen genomförs ofta i urbana miljöer och kännetecknas av löpning i mycket hög fart. Grenen är också mycket vägvalsbetonad då man inte får hoppa över olika hinder såsom tjocka staket.

– Jag tror en av anledningar till att sprintdistansen blivit så populär är att den är mer publikvänligt än traditionell orientering i skogen, säger Catherine Vennberg kommunikatör för arrangemangen.

Stort säkerhetspådrag

Eftersom Sprintdistansen körs i centrala Hudiksvall och biltrafiken kommer att löpa på som vanligt, så kräver arrangemanget ett omfattande säkerhetspådrag. Man uppskattar att omkring 50 funktionärer kommer finnas ute i området under fredagen och 100 personer under lördagen och 60 personer på söndagen.

Klubbarna som arrangerar Sprint-SM 2019 är Forsa OK, Hudiksvall orienteringsklubb, Ljusdals OK och OK Dellen.