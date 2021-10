Se upp för p-böter – nu införs datumparkering i Gävleborg

– Det är viktigt att datumparkeringen följs så att vi kan städa och snöröja gator och vägar. Felparkerade fordon drabbar både fordonsägaren i form av böter och självklart också våra möjligheter att sköta gatuunderhållet, säger Stefan Erixon, gatuingenjör på Livsmiljö Gävle, i ett pressmeddelande.

Gäller en viss period

Datumparkeringen gäller under perioden 1 oktober till 15 maj mellan klockan 00.00 och 08.00 och innebär att parkering är förbjuden på gatusida med jämna husnummer under jämnt datum. Motsvarande gäller udda nummer under udda datum.

Även i Sandvikens tätort införs datumparkering den 1 oktober till den 15 maj och anledningen är densamma som i Gävle.