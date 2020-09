Hårt tryck för att boka antikroppstest i Gävleborg

Testet som kostar 200 kronor visar om en person har haft covid-19 och alla över 18 år kan boka en tid genom 1177:s webbsida med hjälp av Bank-id eller genom att ringa 1177 Vårdguiden.

– I Gävle finns den största mottagningen. Där har vi drygt 200 tider per dag. I Sandviken finns ungefär 100 tider per dag och i Hälsingland ungefär 80 tider per dag, säger Tova Johansson-Marknell, verksamhetschef för laboratoriemedicin i Region Gävleborg.

Sex platser att testa sig på

Antikroppstesterna kommer att utföras på sjukhusen i Bollnäs, Gävle och Hudiksvall samt på de tre närsjukhusen som finns i Ljusdal, Sandviken och Söderhamn.

Minderåriga exkluderas

I regionens pressmeddelande gällande antikroppstester från den 28 augusti citeras Tommy Berger (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i Region Gävleborg: ”Sverige och vårt län behöver en utökad testning för covid-19 som en del i arbetet med att stoppa smittspridningen.”

Men några minderåriga kommer inte att få testas för antikroppar.

– Där finns egentligen inte någon rekommendation av varken Folkhälsomyndigheten eller från Barnläkarföreningen hur man egentligen ska tolka barns antikroppssvar så det finns för lite forskning, det finns ingen som har gett nån vägledning. Och det är också så kallad venös provtagning vilket gör att man kan tycka att det är ett litet ingrepp på ett barn. Och då vill vi inte utsätta barnen för det i onödan. Vi säger inte att det kommer vara så för alltid, men just nu finns inga riktlinjer, säger Tova Johansson-Marknell.

