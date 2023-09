Ny regnvarning i sydöstra Norrland – men nästa vecka väntas sol

SMHI varnar på lördagen för kraftiga regn. Östra Dalarna och delar av Gästrikland, som under de senaste veckorna redan fått omfattande regn, kan se fram emot ännu mer.

Enligt SMHI har ett lågtryck parkerat över större delen av Gävleborgs län och delar av Västmanlands län, Uppsala län och Dalarnas län och uppemot 70 millimeter regn kan falla där.

En månads regn på ett dygn

Som ett exempel fick Kerstinbo i Norduppland 87 millimeter dygnet mellan fredag och lördag.

– Man är uppe och nosar på hela månadsnederbörden på ett dygn, säger Therese Fougman, meteorolog på SMHI.

Solen tittar fram

Nästa vecka kan dock solen titta fram igen.

– Ett högtryck växer in och ligger kvar under veckan och ser ut att dra in varmare luft över södra Sverige. Vi kanske kommer upp i temperaturer på 21 grader på sina ställen, säger Fougman.

Morgondimman ligger kvar

Luften kan samtidigt vara fuktig och morgondimman kan ha svårt att lätta trots septembersolen, enligt SMHI.

Även norröver väntas uppehållsväder och solchanser, åtminstone från mitten av veckan då värmen söderifrån börjar nå upp.

– Förhoppningen är att det kan lugna ner sig lite, säger Therese Fougman.