Ny styrelse i Gävlemoskén vill vända blad – utvisningsdömda imamer inte välkomna

Under våren 2019 togs flera profilerade muslimska ledare i Sverige i förvar och dömdes sedan till utvisning från Sverige. Utvisningsbeslutet kunde inte verkställas då det inte ansågs säkert att utelämna dem till deras hemländer. Det handlade dels om Abo Raad som under flera år varit imam i moskén i Gävle. Under 2022 lämnade Abo Raad självmant Sverige.

Sedan dess har en ny styrelse kommit på plats i moskén i Gävle och vill nu förbättra kontakten med övriga samhället. Det gäller dels en större öppenhet utåt och en tätare kontakt med myndigheter.

– Den nya styrelsen skiljer sig jättemycket från den tidigare. Den felaktiga känslan om muslimer som kommit till Gävle vill vi ta bort, säger Alkaham Aljamal, ordförande i moskén i Gävle.

Stiftelse från Qatar har haft inflytande

Stiftelsen Sheik Eid Mohammam Al-Thani Charity Organisation från Qatar köpte Metodistkyrkans lokaler i Gävle 2007 som sedan blev moskén Al-Rashideen. En av stiftelsens mest inflytelserika personer var Abd al-Rahman bin Umayr al-Nuaymi som samtidigt finansierade terroristorganisationen Al-Qaida med stora belopp. Det rapporterade Gefle Dagblad 2015.

Den qatariska stiftelsen valde att tillsätta imamen Abo Raad i styrelsen.

– Stiftelsen har inget inflytande på moskén idag. Vi är några personer i styrelsen som gör det här idéellt på eget initiativ, säger nye ordförande för moskén, Alkaham Aljamal.

Utvisningsdömde Fekri Hamad får inte föreläsa

En annan av de imamer som dömdes till utvisning är den så kallade Västerås-Imamen Fekri Hamad. Sedan kort efter utvisningsbeslutet har han varit skriven på en lägenhet i anslutning till moskén i Gävle. Fekri Hamad ska enligt uppgift inte haft någon officiell position i moskén, men har funnits till hands vid behov.

– Efter att vi tillträdde som ny styrelse meddelade vi Fekri Hamad att han inte fick föreläsa i moskén längre. Vi accepterar utvisningsbeslutet och vill se framåt, säger Alkaham Aljamal, ordförande i Moskén i Gävle.