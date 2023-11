Ockelbo hyr in rektor – bryter mot skollagen

Enligt skolchef Malin Larsson grundade sig beslutet att hyra in rektor i att den tidigare rektorn snabbt försvann från sin tjänst. Kommunen har svårt med rekrytering till tjänsten och valde därför de att ta in en tillförordnad rektor via ett bemanningsföretag.

– Vår organisation behövde ha en rektor som hade erfarenhet utifrån hur situationen såg ut, säger hon.

Inte förenligt med skollagen

I tidigare fall där Skolinspektionen stött på samma situation i andra kommuner har de slagit fast att en inhyrd rektor inte är förenligt med skollagen, berättar Anna Medin, jurist på Skolverket.

– Det är meningen att rektor ska vara anställd av kommunen, säger hon.

Gäller annat för en ställföreträdande rektor?

– Jag känner inte till att den situationen är prövad men en ställföreträdande rektor har samma ansvar som den som är anställd som rektor så det borde vara samma sak som gäller.

Kan riskera vite

Enligt Skolverkets Anna Medin kan kommunen få vitesföreläggande om Skolinspektionen ser hur kommunen lever upp till skollagens krav.

Ockelbos skolchef Malin Larsson säger att de tolkade skollagen som att det var okej att hyra in en ställföreträdande rektor.

– Då får Skolinspektionen göra den bedömningen hos oss också, säger hon.