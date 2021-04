Omkörningsförbud mellan Tönnebro Gävle framgångsrikt enligt polisen

Totalt har det rört sig om fyra dagar under påsktrafiken som det varit omkörningsförbud på sträckan mellan Tönnebro och Gävle. Under onsdagen och torsdagen var det omkörningsförbud i nordlig körriktning, för att sedan under fredag och lördag vara öppet igen. På söndagen återupptogs omkörningsförbudet, men nu i sydlig körriktning och är nu inne på sin sista dag.

– Många vill gärna hålla en högre marschfart än vad som är tillåtet, och då blir det ofta sena omkörningar, hastiga inbromsningar som ökar risken för olyckor, och det är det vi vill undvika, säger Mattias Alpedal, trafikpolis.

