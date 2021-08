Tronskifte i gästrikefotbollen – Sandvikens IF siktar uppåt

Sanna Signeul och Linnéa Lif Jonsson är några av spelarna i Sandvikens IF som siktar uppåt i seriesystemet. Men först derby mot Gefle IF. Foto: SVT/Jan-Peter Eriksson

Under lördagen spelar Gefle IF och Sandvikens IF derbymatcher både på dam- och herrsidan. Efter många år i allsvenskan har Gefle varit i förarsätet men frågan är om det inte skett ett tronskifte inom gästrikefotbollen.