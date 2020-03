Orättvisa och konflikter runt skolmellisen i Gävle – föräldrar uppmanas skicka med hemifrån

Skolorna som SVT är i kontakt med säger att eleverna inte uppmuntras att ta med sig mellanmål till skolan, för att skollagen kräver att utbildningen är fri från avgifter.

Men flera föräldrar vittnar om att deras skolor visst uppmuntrar till att ta med ett mellanmål, ibland via skriftliga rekommendationer i form av veckobrev och liknande.

”Om ni vill får ni gärna skicka med ert barn en frukt, smörgås eller risifrutti som de kan äta på förmiddagen. Inga kakor, bullar eller annat fikabröd”, står det i ett klassbrev som skickats till föräldrar på Solängsskolan till exempel.

Konflikter bland barnen

En förälder som SVT Gävleborg pratat med men som inte vill vara med i en filmad intervju berättar att det ibland blir konflikter om mellanmålet bland barnen.

– Det blir tjafs och konkurrens då någon till exempel har med något gott som de andra inte har. Mitt barn fick höra från andra barn att hon inte fick ha med sig ett visst mellanmål för att var förbjudet att ta med just det mellanmålet, säger föräldern.

Hon är kritisk mot att barn ska ta med sig mellanmål hemifrån till skolan.

– Det är problematiskt ur ett rättviseperspektiv.

”Ingen kompis ska bli utan”

En annan förälder berättar att de uppmanades att skicka med mellis när barnet skulle börja förskoleklass.

Föräldern har själv varit med i skolan och sett rutinerna för mellanmålet.

”Mellis intas ofta någon gång under förmiddagen under tiden pedagogerna läser för barnen. Alla barn tar fram mellis, och är väl invanda med rutinerna. Om barnen inte kan ta med uppmanas de be en kompis att få smaka av hens mellis. Detta innebär att vi alltid packar med mellis, ibland extra för att någon kompis till mitt barn inte ska bli utan.”

Föräldern tycker att hela upplägget är problematisk.

”Det skapar en ojämlikhet i klassrummet och en ojämlik skolgång för barnen.”

Olika budskap

SVT Gävleborg har ringt till flera skolor i Gävle. Samtliga säger att de inte uppmanar föräldrar att skicka med mellanmål, att det är helt frivliigt.

Solängsskolans biträdande rektor, Johan Björck, lägger dock till att det inte går att förbjuda att vissa elever har med sig mellanmål som de oftast äter på raster.

Ann-Catrine Rehn är rektor på både Solängsskolan och Andersbergsskolan och på Solängsskolan säger hon att mellanmålsfrågan löses i klassrummen.

– Vissa elever tar med sig mellanmål och de som inte har något får mellanmål från skolan via lärare om behov finns. Klasslärarna känner eleverna och känner av situationen så att ingen hamnar utanför, säger hon.

Johanna Lodin är rektor på Stigslunds skola, Tallbackens skola och Strömsbro skola. Gällande den sistnämnda skolan säger hon att det varken erbjuds organiserat mellanmål på skoltid eller uppmuntras att eleverna tar med sig mellanmål hemifrån.

– Men vissa tar med sig ändå, säger hon.

Skolchefen om vad som gäller

När SVT hör av sig till Eva Levin, skolchef i Gävle kommun, är hon ovetande om att skolorna uppmuntrar föräldrar att skicka med mellanmål till skolan.

– Den obligatoriska skolan ska vara avgiftsfri. Ingen ska uppmuntras att ta med sig mellanmål till skolan, så ska det inte vara, säger hon, och uppmanar föräldrar att kontakta henne eller skolledningen på de skolor där det förekommer.

På Solängsskolan träffar SVT nioåriga Lova Enbuske.

– I klassen får man inte dela med sig eller byta mellanmål för att de som inte har kanske också vill ha, säger hon.

”De kanske inte har råd” – Hör Lova Enbuske berätta om mellanmålet i skolan i klippet ovan.