Skolmiljoner till länet – för en jämlik skola

Fullt utbyggt omfattar satsningen sex miljarder kronor årligen. För höstterminen 2018 får Sveriges skolor dela på en miljard kronor. Alla får mer, men mest får de skolor och kommuner som har störst behov.

För Gävleborgs län innebär det att kommunerna sammantaget kan ta del av 32,2 miljoner kronor. Mest pengar per elev går till Söderhamns, Hofors och Nordanstigs kommun.

– Det är din ansträngning i skolan som ska avgöra din framtid. Den ska aldrig begränsas av var eller i vilken familj du växer upp, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

När regeringens satsning är fullt utbyggd förstärks den statliga finansieringen av skolan med sex miljarder kronor årligen genom det nya statliga stödet. Stödet fasas in under tre år, helt enligt Skolkommissionens förslag. Under 2018 avsätts 1 miljard kronor, år 2019 avsätts 3,5 miljarder kronor och från år 2020 avsätts 6 miljarder kronor årligen.