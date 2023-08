SMHI varnar för stora regnmängder – utfärdar gul varning

Under natten till måndagen har det kommit in tre larm om översvämningar och lika många larm om vattenskada till SOS alarm. Vid 07:50 var fyra orter i länet drabbade av strömavbrott men enligt Ellevio har alla områden i länet varit drabbade under dygnet.

SMHI varnar för stora regnmängder på många håll under måndagen och tisdagen. Anledningen är att ett djupt omfattande lågtryck rör sig norrut över landet. De har även utfärdat en gul varning.

SMHI varnar för att trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar och risk för att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.

Texten uppdateras