SNA Europe flyttar produktionen från Bollnäs – 70 anställda förlorar jobben

Under tisdagseftermiddagen meddelades personalen på SNA Europes fabrik i Bollnäs om att produktionen ska flyttas. Flytten kommer att inledas så snart förhandlingarna med IF Metall är avslutade och väntas vara helt genomförd under våren 2021.

70 anställda på SNA Europe berörs när företaget vill flytta verksamheten till Lidköping, skriver Hela Hälsingland. Syftet ska vara att skapa en större och mer effektiv produktion i Lidköping, och att företaget därmed ska kunna minska sina omkostnader. SNA Europe tillverkar handverktyg, såsom skruvmejslar, skiftnycklar och handsågar samt trädgårdsredskap. År 2009 försvann 66 arbetstillfällen i Bollnäs när tillverkningsföretaget flyttade delar av verksamheten till Minsk i Vitryssland. Dela på Facebook Dela på Twitter

