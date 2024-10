Insatsen ska ha inletts vid halv sex-tiden på tisdagen och krävt stora polisinsatser.

– Vad vi vet har ingen människa kommit till skada. Vi har avslutat den akuta insatsen, så det är ingen fara för allmänheten, säger Magnus Jansson Klarin på Polisregion Mitt.

– Det är frågan om ett grovt brott som vi just nu utreder. Fler detaljer kan jag inte gå in på just nu.