Underjordisk renovering av Staffanskyrkan i Gävle är i full gång

– Just nu har vi sågat upp till två av de delar under kyrkan som inte varit tillgängliga sedan kyrkan byggdes. Därför håller man nu på att schakta ut de jord- och grusmassor som finns under kyrkan, berättar Roberth Krantz, kyrkorådets ordförande.

Staffans församlingshem invigdes 1896 och var Sveriges första. 2015 såldes församlingshemmet på Brynäsgatan. Istället skulle ett helt nytt hus byggas nära kyrkan där man skulle ha sin verksamhet, men dålig ekonomi gjorde att man övergav den lösningen.

Mögel och radon saneras

Samtidigt finns ett stort behov av sanering och åtgärder av källaren under kyrkan på grund av fukt, mögel och radon. Nu när kyrkan ändå måste rustas upp möjliggör det att församlingslokalerna hamnar under markytan.

Billigare lösning

– Vår bedömning är att det här totalt sett kommer bli en billigare lösning, jämfört med att göra det som vi i alla fall måste göra i det här huset och sedan dessutom bygga ett församlingshem, säger Roberth Krantz.

I samband med renoveringen ska en teknisk översyn av hela byggnaden inklusive alla installationer göras. Bland annat ska hela elsystemet, fjärrvärme, vatten- och avloppsledningar bytas. Dessutom ska hela kyrkan tvättas ren invändigt.