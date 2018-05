Räddningstjänsten evakuerade boende i två trappuppgångar i huset där ett föremål exploderade. Foto: SVT

Utpressning kan vara motiv bakom explosion i Sandviken

Under natten har polisens jakt efter misstänkta gärningsmän sedan ett explosivt föremål kastats in i en lägenhet i Sandviken fortsatt. En person greps under kvällen men vittnen har sett ytterligare två personer lämna platsen efter explosionen.