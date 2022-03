Vårtecknet i Gävle: Gästriklands första gräsbrand för året

Räddningstjänsten beskriver det som att det i det här fallet aldrig var någon större fara.

– De skulle väl elda lite i trädgården, gammalt gräs och sen tog det fart och brann av runt 150 kvm. Men det var ingen fara varken för byggnad eller spridning utan stannade där, säger Pär Palm, inre befäl på räddningstjänsten.

Är det här Gästriklands första gräsbrand för i år?

– Ja vi tror att det är ett tidigt vårtecken och den första för Gästrike räddningstjänst.

Går in i risksäsong

I takt med att snön smälter undan kommer fjolårssäsongens gräs fram. Just det gräset beskrivs som extra lättantändligt. På söndagen visade MSB:s brandriskkarta ”mycket stor risk för Gävleborgskusten mellan Gävle och Söderhamn samt ”stor risk” från Söderhamn till Hudiksvall.

– Vid de här veckorna som kommer nu innan det blir grönt så har vi ganska många gräsbränder, varannan dag så har vi en gräsbrand under en kort tid de här två tre veckorna innan det blir grönt. Om man eldar då så sprider det sig snabbt, säger Pär Palm som avråder från all form av eldning utomhus just nu.