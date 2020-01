Vattnet fryser vid fiskodling i Ljusne – 300 000 fiskar riskerar att dö

Vid 22.30-tiden på lördagskvällen larmades räddningstjänsten till Fiskodlingen i Ljusne där vatteningången frusit.

– De har två sätt att ta in vatten där, båda systemen har frusit. Det blir is i intagen ovanför kraftverket och vid den här väderleken blir det något fenomen med mycket issörja och is på galler och så, berättar Ulf Ohlson, insatsledare vid räddningstjänsten i Söderhamns kommun.

Och läget är kritiskt under söndagsmorgonen när SVT Gävleborg når insatsledaren.

– Ja, nu är jag på väg dit igen. Vi har en pump som går sedan igår kväll, men den fryser igen den också, så vi måste försöka lösa det på något annat sätt, så det är kritiskt igen, berättar Ulf Ohlson.

300 000 fiskar riskerar nu att dö om man inte hittar en lösning.

– Ja, de säger att det ska vara 300 000. Det är mycket småfisk också, säger Ulf Ohlson.