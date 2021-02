Yasmine Enbom får hjälp via Omstart i Söderhamn. Foto: Stefan Larsson/SVT

Yasmine Enbom hoppade av gymnasiet efter att hon hade gått in i väggen. Efter att ha varit hemma under en längre tid började hon få hjälp via regionprojektet Omstart – som finns för att hjälpa unga som varken studerar eller arbetar.

– Jag blev tvungen att inse att jag inte kunde hålla allting inne, säger Yasmine Enbom.