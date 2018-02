Alcazar splittras efter 20 år

Discotrion gör även den officiella låten till årets Europride-festival samt släpper nya singeln ”In the name of love” i dag.

”Vi skall dansa natten lång, som om morgondagen inte fanns, då är vårt 'mission completed'”, säger trion i ett uttalande som refereras av Aftonbladet.

Turnépremiär i Halmstad

Alcazar bildades 1998 och består av Andreas Lundstedt, Tess Merkel och Lina Hedlund. Tidigare bestod gruppen även av Magnus Carlsson och Annika Kjærgaard. De har haft hits som ”Not a sinner nor a saint”, tävlat i Melodifestivalen tre gånger samt gjort egna krogshowen ”Disco defenders”.

Avskedsturnén ”20 years of disco — mission completed” drar igång i Halmstad i oktober och fortsätter sedan till ytterligare 13 städer.