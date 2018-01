Amnesti ska få bort skjutvapen från gatan

– Utifrån allmänheten och utifrån det som händer ute i vårt Sverige så blir det fler och fler illegala vapen. Det är kopplat till fler och fler skjutningar. Och amnestin är ett sätt att få färre vapen ute i samhället och därmed få färre skjutningar och minska den brottsligheten, säger kommissarie Ulf Bejrum vid polisen i Halmstad.

2.400 skjutvapen

I fjol skedde 10 skjutningar i Hallands län och 30 i västra götaland, något som vapenamnestin förhoppningsvis ska motverka.

Under den senaste amnestin 2013 fick polisen in cirka 2.400 pistoler, revolvrar och hagelgevär bara i Västra Götaland och Halland. Från och med 1 februari kan man alltså på nytt lämna in vapen helt anonymt till polisen.

Säg att man är kriminell och man har ett vapen, tror du man kommer hit och lämnar in det?

– Jag tror många som sitter därute, flickvänner eller föräldrar, som förvarar vapen åt kriminella, så fungerar det ju. Och kan de då få en möjlighet att lämna in vapen så öppnar vi upp för en möjlighet där vi kan komma och hämta vapnen. Många känner kanske en olust att komma till polisen, säger Ulf Bejrum vid polisen i Halmstad.