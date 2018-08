Två brukare fick stiga upp efter lunch

– Jag ser oerhört allvarligt på dessa uppgifter, säger Lillemor Berglund, förvaltningschef för Vård och omsorg i Kungsbacka kommun till SVT nyheter Halland. Förvaltningen samlar just nu in mer uppgifter för att få en komplett bild av händelseförloppet. Avvikelserna rapporterades in i början av augusti.

Enligt avvikelserapporteringen som personalen har gjort beskrivs att personalen inte hann ta upp brukaren innan 13.20 på grund av hög arbetsbelastning.

”Brukaren låg på sängen med nattblöjan på sig och hen blev ledsen. Jag hann inte heller duscha NN idag. Jag skulle prata med chefen när vi var klara hos NN men hen hade redan gått” skriver personalen i sin avvikelserapportering.

Låg i nedbajsad blöja

I den andra avvikelserapporten skriver personalen:

” Jag tog upp NN vid 12.20 tiden pga hög arbetsbelastning och hen låg med nattblöjan med avföring på sig tills dess”.

Är det acceptabelt att hög arbetsbelastning ska få sådana här konsekvenser för brukare?

– Nej, såhär långt ska det inte gå, säger förvaltningschef Lillemor Berglund.

Har ni bemannat upp tillräckligt inför sommaren?

– Vi har bedömt att vi har bemannat med personal så att det räcker. Sedan kan det alltid bli kris av olika anledningar t ex om vi får hem många svårt sjuka brukare från sjukhuset vid samma tillfälle som kräver dubbelbemanning eller om vi får akut sjukdom i personalen, säger Lillemor Berglund.

Kommunen har Lex Sarah-anmält båda händelserna till inspektionen för vård och omsorg, IVO.