Christofer Bergenblock blir ny partistyrelseledamot i Centerpartiet

Under Centerpartiets stämma valdes förste vice ordförande i Varbergs kommunalråd, Christofer Bergenblock (C), in till partistyrelsen.

– Det känns väldigt roligt, hedrande och spännande, säger Christofer Bergenblock.

Christofer Bergenblock har sedan 1990-talet varit aktiv i kommunpolitiken hemma i Varberg. Han har sedan tidigare suttit som ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Varberg och senast som förste vice ordförande i kommunalstyrelsen. Nu hoppas han på att kunna vara med och göra avtryck även utanför länets gränser. – Vi har i Halland en väldigt stark expansion men det finns andra delar i landet där det pågår avfolkning och nedläggning av verksamheter. Jag vill kunna vara med och se till att hålla ihop de här olika delarna, vilket är en av Centerpartiets viktigaste frågor, säger Christofer till SVT Nyheter Halland. Människors villkor står på schemat Det Christofer Bergenblock kommer att ta med sig in i sin nya roll som partistyrelseledamot blir frågor som inte är främmande för honom. – Jag kommer fortsätta driva i de frågor som intresserar mig, vilket är människors villkor, jämställdhetsfrågor, integration och kultur, säger han. Under C-stämman, kom även besked om att Mari-Louise Wernersson (C) avgår efter tolv år som verksam partistyrelseledamot, och Christofer Bergenblock blir därför ensam hallänning i partistyrelsen. – Ur halländsk synvinkel är det vitkigt att lyfta fram de speciella utmaningar det innebär att vara en tillväxtregion, säger han. Dela Dela

