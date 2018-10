Falkenberg tog tre viktiga poäng hemma mot IFK Värnamo i slutspurten av Superettan. För två av målen stod Chisom Egbuchulam. Redan efter sex minuter slog han in den första bollen. Drygt en kvart in i andra halvlek avgjorde han matchen med sitt 3-0 mål. Även Christoffer Carlsson skrev in sig i målprotokollet.

På fredag spelar laget borta mot Norrrby IF i Borås. Ett poäng i den matchen innebär spel i Allsvenskan nästa säsong för Falkenbergs FF.