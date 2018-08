Matchen på Falcon alkoholfri arena var mållös fram till den 66:e minuten. Per Karlsson slog då in bollen i HBK:s målområde där Falkenbergs poängkung Robin Östlind var framme och slår in den på halvvolley och gör 1-0 till de gulvita.

Halmstad BK jagade en kvittering, men lyckades aldrig. Det innebär att de tappade viktiga poäng i jakten på topplatserna i Superettan.