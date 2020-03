Flera gräsbränder i Halland

Under söndagen har Räddningstjänsten fått in sex larm om gräsbränder i Halland, bland annat på Vallås i Halmstad, i Unnaryd i Hylte kommun och nära Sannarpsskolan i Halmstad. Även under lördagen kom ett larm om gräsbrand. Alla bränderna är släckta eller under kontroll, enligt Räddningstjänsten Halmstad.

– Vi ser ingen större spridningsrisk till byggnader eller annat, utan det är gräset som brinner, säger Peter Stened, inre befäl, Räddningstjänsten Halmstad.

400-500 kvadratmeter

Den största branden var i Harplinge, där brann mellan 400-500 kvadratmeter gräs. Strax innan klockan 14 brann ungefär 300 kvadratmeter på Vallås.

Enligt Räddningstjänsten ökar det soliga vädret risken för gräsbränder.

Texten uppdateras.