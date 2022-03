Under lördagen kommer moln och en kallfront att svepa in över Halland och stanna månaden ut. Temperaturen beräknas sjunka med nästan tio grader och under nätterna är det inte helt omöjligt att det blir minusgrader.

– Om man gillar vårväder ska man se till att verkligen njuta nu. Det är inget ovanligt med ett bakslag, men det kanske blir extra tydligt i år när vi fick en så himla varm mars, säger han.

I klippet ovan berättar SVT:s meteorolog Nils Holmqvist mer om den stundande vinterkylan.