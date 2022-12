Grundskolor i Laholm håller stängt på tisdagen på grund av ishalka

Under måndagen ställdes skolskjutsar i hela länet in efter lunch, och i Laholm blev det svårt att få hem alla elever. Kommunen valde att redan på måndagen ställa in undervisningen för tisdagen, då man bedömde att det var troligt att ishalkan skulle återstå.

– Vi kan ju inte garantera att alla nödvändiga skolskjutsar kommer att gå, och det kan bli svårt för både elever och våra medarbetare att ta sig in till skolorna, säger Richard Mortenlind, utbildningschef i Laholm.

Han understryker också att valet att ställa in undervisningen är en säkerhetsfråga.

– Vi har blixthalka på många av våra småvägar i kommunen.