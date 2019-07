Halmsta'punken bjuder upp till festival på Kajskjulet

Halmsta'punken har varit en endagarsfestival i fyra år men växlar nu upp till två dagar. Femton band står på scen från fredag klockan 17 till lördag klockan sent. Allt från veteraner som Troblemakers och Rövsvett via Death by Horse och Statue of Goat till nya förmågor som Exercusions från Halmstad.

Evelina Mattsson.

– Vi försöker blanda så mycket vi kan, både genus och genrer, så det blir allt från hardcorepunk till trallpunk, säger Evelina Mattsson som är medarrangör.

Hon är väldigt taggad inför hela festivalen men ser kanske mest fram emot att se Death by Horse live ännu en gång eftersom ”hon har så härlig energi, Jahna som sjunger”.

Viktig scen försvinner

Men trots peppen finns det smolk i bägaren.

– Vi vet inte om vi kan fortsätta, Kajskjulet är en av lokalerna som försvinner till förmån för bostäder. Den har varit en väldigt stor del av musiklivet och det är tråkigt när det inte verkar bli någon ersättning för lokalen.

Punken i sig tycker hon däremot lever och har hälsan, både i storlek och bredd.

– Men jag hade nästan önskat att det kom en ny våg. Med det politiska klimatet vi har borde det komma en ny våg punk, eller progg, som sätter sig upp mot de mörka krafterna.

Ny energi

Kanske kan Executioners, festivalens yngsta band, vara en del i det?

– Det finns ju saker vi tycker är hemska i samtiden så vi pekar gärna ut det, men vi tänker inte påstå att ett parti eller en ideologi har lösningen, säger Nicki Davidsson, trions trummis och äldst med sina nyss fyllda 19 år.

Executioners: Edwin, Nicki och Adam. Foto: Privat

Bandet har funnits sedan oktober 2017 då de såg en affisch där det söktes band till en skolavslutning. Först var tanken att spela black metal men efter djupgående diskussioner landade de i punken, som de tycker är i behov av föryngring.

– Vi vill göra slut på gubbrocken och föra ny energi till punken som ofta är något för äldre generationer. Vi vill föra den tillbaka till ungdomen.

Kanske sista dansen

Att spela live är det roligaste de vet och de lovar att bjuda publiken på lite överraskningar från scen.

Evelina Mattssons recept för en lyckad festival är annars väldigt enkelt:

– Åk hit och njut, både gammalt och nytt. Och det kan vara sista gången så det är bäst att passa på.