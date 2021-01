Länsstyrelsen ställer in djurskyddskontroller på grund av corona

Handläggningstider för tillstånd och djurskyddskontroller är två saker som Länsstyrelsen i Halland har prioriterat under 2020 trots att corona har tagit mycket tid. Sett till hela 2020 har Länsstyrelsen i Halland genomfört cirka 35 procent av de anmälningsärenden som de fick in under 2020, vilket är enligt deras riktlinjer. Men nu under 2021 har de inga fysiska besök inplanerade ute på fältet eftersom de ombeds att jobba hemifrån pga smittrisk och dels avdelas personal för att arbeta med trängseltillsyn.

Klicka på klippet för att se Madeleine Beckman, länsveterinär på Länsstyrelsen i Halland berätta mer.