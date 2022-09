Man i 35-årsåldern i Halland åtalas för våldtäkt mot barn

Mannen ska ha utsatt en pojke under 15 år för grova sexuella övergrepp vid flera tillfällen under ett halvårs tid, med start under förra julen. Enligt åklagare har mannen missbrukat ett särskilt förtroende eftersom offret betraktas som närstående.

Brotten ska ha inträffat i Halland och Stockholmsområdet. För en händelse åtalas mannen för våldtäkt mot barn.

Även en kvinna i 35-årsåldern åtalas för anstiftan av grovt sexuellt övergrepp och våldtäkt mot barn. Enligt åklagare har hon uppmuntrat mannen att utföra handlingar och skrivit till honom vad han ska göra.

Både mannen och kvinnan förnekar brott.