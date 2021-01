Motorsågsmannen häktad för hot på bar i Kungsbacka

Det var under måndagskvällen som en man i 40-årsåldern gick in på en bar i Kungsbacka med en motorsåg. I baren befann sig omkring fem personer, som fick fly ur lokalen. Senare under natten mot tisdagen förhördes mannen och häktades senare. Nu är han på sannolika skäl misstänkt för grovt olaga hot.

Kopplas till brott i Turkiet

Mannen har hittills inte har kommenterat brottsmisstanken. Enligt Kungsbacka-Posten ska mannen tidigare varit misstänkt för att ha ridit in på ett hotell på en ort i Turkiet, sittandes på en kamel och beväpnad med en träpåk.

Senast 11 februari ska åtal väckas vid Varbergs tingsrätt.