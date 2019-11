Misstänkte Andersbergsskytten frisläppt

Det var i söndags som polisen fick in larm om en skottlossning i Andersberg i Halmstad efter att vittnen ringt in. En man i 30-årsåldern blev sedan anhållen efter förhör under tisdagen, misstänkt för grovt vapenbrott och grovt olaga hot. Men idag släpptes han på fri fot.

– Vittnena har sett en person, men det är oklart vem de har sett. Misstankarna är inte tillräckligt starka och det går inte att knyta honom som gärningsman, säger kammaråklagare Ginger Johansson.

Fortfarande misstänkt

Fler förhör och en teknisk utredning väntar innan man vet mer.

– Han är fortfarande misstänkt, men i nuläget saknar vi tillräcklig bevisning, säger kammaråklagare Ginger Johansson.