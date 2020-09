Rättegången om skogsskövling i Tylösand inleds

Så sent som dagen innan rättegången inkom flera nya aktbilagor i målet, bland annat hade kommunen lämnat in en ny beräkning av skadeståndet. Det gjorde att försvaret motsatte sig att förhandlingarna kunde starta som planerat på torsdagen, då de inte fått ta del av de nya uppgifterna. Kommunen meddelade då att de drar tillbaka skadeståndsanspråken mot tre av de misstänkta, och förhandlingarna kunde inledas vid 11-tiden, två timmar för sent.

Nu återstår därför endast skadeståndskrav mot den ägaren av tomten som angränsar till marken där skövlingen ägt rum.

Tomtägare fick havsutsikt

Totalt fyra personer står åtalade för grov skadegörelse genom att ha avverkat skog på kommunens mark. En av dem har pekas ut som huvudansvarig då hans företag äger tomten som angränsar till marken och som genom avverkningen fick havsutsikt. De andra tre misstänks ha varit anlitade för att praktiskt utföra skogsarbetet. Även om skadeståndskravet har dragits tillbaka så är de fortfarande åtalade för grov skadegörelse.

