Hallands sjukhus Varberg. Foto: SVT

Operationer ställs in efter systemfel

På tisdagsförmiddagen upptäcktes ett fel på reservkraften på Hallands sjukhus Varberg. Alla operationer ställdes in under tisdagen och under onsdagen ställs operationer som inte bedöms vara akuta in.

Vid en planerad testkörning av reservkraften på Hallands sjukhus Varberg under tisdagen visade det sig att reservkraften var ur funktion. Till följd fick alla operationer ställas in och ett intensivt felsökningsarbete pågick under hela tisdagen. På onsdagsmorgonen vet sjukhuset fortfarande inte vad systemfelet beror på och även operationer som är planerade under onsdagen ställs in, om de inte bedöms vara akuta, meddelar Anna Stålnacke, kommunikationschef för närsjukvården i Region Halland. Sjukhuset har nu beställt mobila reservkraftsaggregat som ska kunna täcka upp i väntan på att systemet fixas. Om ett strömavbrott inträffar när reservkraften är ur funktion finns en batteri-backup som kan hålla sjukhuset fungerande i en timme. Den normala strömförsörjningen fungerar dock som den ska och varken akutverksamheten eller förlossningsavdelningen påverkas. Dela Dela

