Så sågade han tummen av Reine Brynolfsson

Du kanske har sett hans visuella effekter i TV-serier som Bron och Vår tid är nu eller i filmerna Borg och Korparna.

Eller, rättare sagt, du har troligen sett dem utan att veta att du har sett dem.

För mycket i Torbjörn Olssons jobb handlar om att verka utan att synas.

– Av 460 effekter som vi gjorde i Borg, tror jag inte man kan peka ut ett enda specifikt klipp. I det fallet handlade det bland annat om att skapa illusionen av att Sverrir Gudnarsson och Shia LaBeouf, som spelar Borg och McEnroe, är världens bästa tennisspelare 1980, när de egentligen inte kan spela tennis och det är 2016, säger Torbjörn Olsson.

Reine Brynolfssons tumme

Borg är den ena filmen som han kan vinna Guldbagge för i kväll.

Den andra är Korparna, där de visuella effekterna är färre – 61 stycken – men nog så viktiga.

– När Reine Brynolfsson till exempel inte vill såga av sig tummen på riktigt kan vi skapa det i efterhand, säger Torbjörn Olsson.

Korparna är inspelad på Hallandsås och Bjärehalvön. Där fick Torbjörn Olsson också skapa vinter i filmscenerna eftersom skådespelarna inte var på plats när vintervädret slog till i nordvästra Skåne.

– Tre veckor innan inspelning fick vi plötsligt ett helt otroligt vinterväder, med minusgrader och snö. Efter ett snabbt beslut spelade vi in vintermiljöerna under två dagar utan skådespelare. Och sedan spelade vi in scenerna igen när skådespelarna var på plats. Så de vinterbilder man ser i filmen är en skapad effekt, säger Torbjörn Olsson.

Avatar och Tintin

Torbjörn Olsson är uppvuxen i Vessigebro i Falkenbergs kommun och gick Ljud- och bildskolan i Varberg i början av 1990-talet.

– Det var då jag såg vad det gick att skapa med datorer. Innan dess hade man behövt maskiner i miljonklassen som dessutom bara fanns i Hollywood för att göra det man kan skapa med en dator i dag, säger Torbjörn Olsson.

Efter flera år i utlandet, och med medverkan i filmer som Avatar och Tintin i bagaget, återvände han till Sverige och Falkenberg 2011 och har sedan dess varit en av de ledande inom visuella filmeffekter i Sverige Nu bor han sedan några år i Tollered utanför Alingssås.

Så här såg det ut när Torbjörn Olsson (tre från vänster) vann sin senaste guldbagge tillsammans med Fredrik Pihl, Robert Södergren och Joel Sundberg på Guldbaggegalan 2016 för filmen LasseMajas detektivbyrå – Stella Nostra.

Han har sedan tidigare vunnit två guldbaggar, för LasseMajas detektivbyrå – Stella Nostra 2016 och Kronjuvelerna 2012.

Två tredjedels chans

På måndagskvällens gala har han, i alla fall teoretiskt, två tredjedels chans att vinna sin tredje bagge. Den enda motståndaren i kategorin är Monky, där han i och för sig också haft ett finger med i spelet, men det är en annan historia.

– Det är svårt att värdera olika filmer mot varandra. Men jag är oerhört stolt över att vara nominerad för Korparna som är en jordnära berättelse med extremt höga visuella ambitioner, säger Torbjörn Olsson.