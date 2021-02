Så ska Falkenbergs kommun stoppa kriminellas rekrytering av barn

Metoden går ut på att skola, socialtjänst, polis och föreningsliv tillsammans under namnet SSPF arbetar med att fånga upp barn mellan 10 och 18 år som har ett riskbeteende som kan leda till kriminalitet. Det var Hallands Nyheter först med att rapportera.

– Vi upplever att samhället ofta kommer in alldeles för sent och då blir det väldigt mycket svårare och dyrare, säger Per Svensson.

Arbetssättet har inte varit görbart tidigare, då skola och polis inte fått information på grund av sekretess.

– Kommunen går in och tar kostnaden för samordningen. Det finns ett behov – det är inte stort men det finns.