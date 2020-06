Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Urban Åkeson är en av arrangörerna till SM i Stand Up Paddle. Se bilderna från målgången i videon. Foto: Privat

Trots inställd SM-vecka – SM i Stand Up Paddle arrangerades i helgen

Tanken var att SM i SUP skulle avgöras under SM-veckan i Halmstad. Men när den ställdes in valde arrangörerna att genomföra mästerskapet på egen hand. I helgen hölls tävlingarna på Stråvalla strand.

Beslutet att hålla mästerskapet togs i samband med att reserestriktionerna hävdes. – Det är en så pass liten sport så vi visste att vi skulle kunna klara oss under gränsen på 50 personer, säger Urban Åkeson, som är en av arrangörerna. Att hålla gränsen på 50 personer klarades dock precis. Totalt var 48 personer anmälda till tävlingarna som pågått under lördagen och söndagen. – Detta är all time high, förra året var det totalt 20 personer, säger Urban Åkeson. Sporten växer Sporten är ännu relativt liten men växer i snabb takt. Under helgen har man tävlat i två olika grenar. En som fokuserade på teknik och den andra i långdistans. – Vi är skitnöjda med arrangemanget, vi var rädda att det skulle vara för blåsigt på söndagen men alla fixade det, säger Urban Åkeson efter söndagens tävling. Dela på Facebook Dela på Twitter

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!