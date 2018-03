Unikt projekt ska ge färre hemlösa katter

Ett nytt projekt ska resultera i färre hemlösa katter. Det hoppas Länsstyrelsen i Hallands län som i samarbete med Djurskyddet Norra Halland nu inleder kampanjen Ett hem för varje katt.

Förhoppningen är att kattägare ska få ökad kunskap om sina djur, och därmed välja att bland annat kastrera, chipmärka och registrera katterna.

– Många människor ser katten som ett djur som finns ute i naturen. Vi vill synliggöra att de inte klarar sig själva, säger Carina Bengtsson, djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Hallands län.

Kastrering en kostnadsfråga

Enligt uppskattningar från Djurskyddet Norra Halland finns det minst 150 000 hemlösa katter i hela Sverige. Just kastrering är kanske det mest effektiva sättet att minska det antalet, men enligt Carina Bengtsson är det ett tillvägagångssätt som vissa ägare bortprioriterar, på grund av kostnaden.

– Katt är billigt att köpa i förhållande till hund eller annat sällskapsdjur. Många har katt för att de uppskattar sällskapet och kanske inte tänker på att djuret innebär en kostnad. Att kastrera kostar ju en del, säger hon.

Sprider information

Ett hem för varje katt är ett unikt projekt, då Länsstyrelsen inte haft något samarbete med en förening om katter tidigare. Nu hoppas Carina Bengtsson att projektet når utanför länets gränser och att fler Länsstyrelser tar efter.

Under projektet kommer både Länsstyrelsen och Djurskyddet Norra Halland gå ut med information i butiker, veterinärer samt via sociala medier, under hashtagen #etthemförvarjekatt. Rent geografiskt sett kommer fokus hamna i Kungsbacka, då det är där djurskyddet har sitt säte.

– Vi hoppas att hashtagen blir något som används för att åtgärda problemet med katter. Hoppas det blir större och inte stannar här, säger Carina Bengtsson.