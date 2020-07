Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Sara Johansson och hennes vänner kunde inte låta bli att ta en sväng till Falkenberg. ”Man får nog stänga av ute vid E6 om man ska lyckas hålla folk borta”, säger hon. Foto: SVT/Alice Loth

Uteblivet Wheels and wings – då ordnar de egen cruising

Under helgen skulle Wheels and wings ha ägt rum i Falkenberg och därmed samlat tusentals entusiaster – men på grund av coronapandemin ställdes eventet in.

Under helgen skulle Wheels and wings ha ägt rum i Falkenberg och därmed samlat tusentals entusiaster – men på grund av coronapandemin ställdes eventet in.

Arrangörerna har varit tydliga med att de inte står bakom någon form av spontancruising, men under lördagen var trots detta många bilar på plats i Falkenberg. – Det är fantastiska människor och en stor gemenskap bland unga och vuxna. Det är det som får en att återkomma, säger Sara Johansson. I klippet ovan hör du besökaren Sara Johansson berätta varför hon och vännerna är på plats i Falkenberg.

