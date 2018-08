Varbergs BoIS förlorade mot J-Södra

Matchen började bra för de grönsvarta på måndagskvällen. I den sjunde minuten satte Nahom Girmai 1-0 till Varberg. Men åtta minuter senare kunde Jönköpings Södra kvittera genom Erik Moberg och sju minuter senare tog de ledningen med 2-1.

Kvitterade

I matchminut 59 var det Varbergs tur att kvittera. Girmai satte sitt andra mål för matchen på straff. Det blev däremot BoIS sista mål. Istället kunde Jakob Orlov sätta 3-2 till hemmalaget och Tommy Telin fastställde slutresultatet 4-2 i den 86:e minuten på Stadsparksvallen.

Varberg krigar för överlevnad i Superettan

Resultatet innebär att Varbergs BoiS är kvar på en 13:e plats i tabellen. Med sina 18 inspelade poäng är det endast målskillnaden som separerar dem från Värnamo som vann med 1-0 mot Östers IF under dagen. Nästa match för Varberg är mot just Värnamo hemma på Påskbergsvallen, vilket blir en viktig sexpoängs-match i kamp för att klara sig kvar i den svenska andradivisionen.