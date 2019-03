Vildsvin – ett svintråkigt problem för husägare i Vallda

I snart tre år har hungriga vildsvin gästat hos Ann-Christine ”Annki” Ljungdahl i Vallda. De bökar upp hennes trädgård i sökandet efter föda men de sätter även skräck i området.

– Det är massiv förstörelse av gräsmattorna och det är inte bara att lägga tillbaka gräsplättarna. Det är inte heller bara att de förstör, de är ofta väldigt närgångna vilket skrämmer oss i kvarteret. Ibland står de till och med utanför på trappan, säger Annki.

Möte för situationen

Det är många som sitter i samma sits som Annki i Vallda och Onsala området i Kungsbacka kommun just nu. Kommunjägare Bonde Nilsson, räknar runt att han får in fem till tio samtal per dag som är relaterade till vildsvin och situationen är svårlöst. Det är nämligen kommunens ansvar att göra sig av med vildsvinen som härjar på privata villaägares tomter. Under tisdagen hålls däremot ett möte mellan Kungsbacka kommun och polisen för att reda ut hur de ska få grepp om vildsvinsproblemen.

– Jag hade velat kunna få skjuta av de här suggorna som ger sig in i tätbebyggt område, men det får vi inte i dagens läge. Det är först efter 15 april, men bara om de inte har kultingar med sig, säger Bonde Nilsson.

Det bästa tipset Bonde har, är att stängsla in tomten.

Bonde Nilsson är kommunjägare i Kungsbacka och vittnar om det ökade problemet med vildsvinen. Foto: SVT

”Inte lätt”

Annki har testat flera olika sätt att bli av med svinen utan någon vidare framgång. Allt från viltskrämma till att mura in tomten med sten. Stundtals gånger så fungerar det, men oftast kommer de tillbaka när man minst anar det, menar Annki.

- Jag har fått tips om att stängsla, men det är inte helt lätt med en bergstomt och sen så ser ju inte det så trevligt ut heller, säger Annki.

I klippet ovan kan du se det senaste besöket Annki haft av vildsvinen