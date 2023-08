Villa helt övertänd i Väröbacka

Strax efter halv två under natten till fredag larmades räddningstjänst och polis till en övertänd villa.

– Det var grannen som ringde och larmade. Det fanns ingen i huset då de som bor där är på semester, säger Johan Wallin, inre befäl på räddningstjänsten.

Räddningstjänsten gjorde slutligen bedömningen att huset inte gick och rädda och har under natten låtit det brinna ner under kontrollerade former.

Förundersökning om mordbrand inledd

Ingen person ska ha kommit till skada i samband med branden. Vad som orsakat branden är i nuläget oklart och polisen har inlett en förundersökning om mordbrand.

– Det blir automatiskt rubricerat som mordbrand när vi inte vet vad som ligger till grunden, säger Stefan Gustafsson, presstalesperson vid polisen.