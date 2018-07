De har en trädgård full med resminnen

Under evenemanget Tusen Trädgårdar kan alla som vill vara med och öppna upp sin trädgård för allmänheten.

I Rydebäck träffar vi Jerker Andersson och Gunilla Björklund. De har byggt sin trädgård inspirerad av Spanien. Många växter är från fröer de skaffat sig på olika resor.

Foto: Markus Hjortsman

Det här är sjätte gången de är med och visar upp sin trädgård och det brukar komma runt 20 besökare varje gång.

– Det är ett utbyte och en öppenhet att få besökare till sin trädgård. Just med Tusen trädgårdar brukar det komma andra trädgårdsnördar, vilket vi gillar, säger Gunilla Björklund.

Trädgården har blivit parets livsprojekt.

– Vi försöker att inte jobba för mycket, det ska vara roligt, men det är lite som att ha en hund, säger Gunilla.

Foto: Markus Hjortsman

När paret reser bort har de ibland fått be om hjälp av grannar, men de har också hyrt in hjälp för att ta hand om trädgården. Under vintern förvarar de en del av de känsliga växterna i sonens gamla rum inne i huset.

Foto: Markus Hjortsman

I en liten avdelning finns en skylt som det står ”experimentiell rabatt” på. Där har Jerker planterat omärkta frön från England.

– Det är spännande man vet aldrig vad man får, ibland kan man ha tur, säger han.