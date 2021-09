Efter skrotade planer – nu kan karantänhuset i Helsingborg stå inför en rivstrid

Det förfallna gamla tegelhuset på Gröningens södra ände användes som en djurkarantän då området var ett hamn- och järnvägsområde under förra seklet.

För några år sedan fanns skisser på att bygga ett hotellkomplex på platsen, men planerna skrotades efter medborgerliga protester.

Sedan dess har det varit tyst.

Men nu har karantäntomten återigen seglat upp till diskussion.

Invånarna ska få rösta

Under hösten ska medborgarna bjudas in till dialog kring hur tomten ska användas i framtiden. Förslagen ska sedan presenteras under stadsmässan H22 nästa år. Det beslutade kommunstyrelsen tidigare i veckan.

– Man kan tänka sig att ett spår är att riva huset, ett annat spår kan vara att bevara delar och bygga till vissa delar. Sedan får helsingborgarna rösta på de olika alternativen, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

”Grävskoporna har redan gått fram hårt”

Men rivning är ett dåligt alternativ, anser Liberalernas Maria Winberg Nordström (L).

– Vi vill gärna ha en invånardialog, men vi vill vara tydliga med att vi inte tycker att huset ska rivas. Grävskoporna har redan gått fram hårt i Helsingborg. Huset har ett kulturhistoriskt värde och har en koppling till platsen.

– Dessutom finns med i bevarandeprogrammet som kommunfullmäktige beslutade om 2002, det måste betyda någonting, säger hon.

Peter Danielsson förnekar inte att han inte ser något stort värde i huset.

– Nej, det gör jag inte personligen. Och huset är inte heller K-märkt. Men låt oss hör vad helsingborgarna först tycker, säger han.

Socialdemokraterna välkomnar en medborgardialog – och ser gärna att huset får stå kvar.

– Kanske bör man göra om platsen till ett restaurangtorg, en skuggig plats som alla kan ta del av, säger Jan Björklund (S), oppositionsråd.