”Minst 15 olyckor i nordvästra Skåne”

– Det blir halt när daggen fryser till. Men för många väntar in i det sista med att sätta på vinterdäcken, säger Jörgen Winberg, biträdande inre befäl på polisen i nordvästra Skåne.

Klockan 15.45 på onsdagen så har det inte rapporterats in någon trafikolycka som lett till allvarliga personskador. Men under tiden som SVT har Jörgen Winberg på tråden så hörs larm om en ny olycka. Och en av hans kollegor säger att det har inträffat minst 15 trafikolyckor i Nordvästskåne under dagen.

– Det är många fler än vad vi är vana vid och polisen har inte hunnit åka ut på alla, säger Jörgen Winberg.

Öka avståndet

Från den 1 december eller när det kan räknas som vinterväglag så måste bilister ha bytt till vinterdäck. Men var gränsen för vinterväglag går är en bedömningsfråga. Jörgen Winbergs råd är:

– Byt till vinterdäck nu och håll avståndet, om du annars har tre sekunder till bilen framför så ska du åtminstone ha sex-sju sekunder när det är halt.

Men Jörgen Winberg ser en motsatt tendens:

– När folk är duktiga och sänker hastigheten på grund av halka så stressar det ofta andra bilister som istället håller ett kortare avstånd till bilen framför.