Räddningstjänsten i Båstad varnar för falska brandmän

Varningen dök under torsdagen upp på Båstad kommuns hemsida. I meddelandet varnar räddningstjänsten om personer som sig för att vara brandmän. Detta för att komma in i bostäder under förevändningen att kontrollera brandskyddet.

– En person som hörde av sig till kommunen efter att en människa som påstått sig vara brandinspektör ville komma in i bostaden och göra kontroll, säger Pelle Pettersson, räddningschef på räddningstjänsten i Båstad.

Personen som utgav sig för att vara brandinspektör ska ha gjort det i Rammsjö på södra delen av Bjärehalvön.

– Vi kände direkt när vi hörde om det här att vi går ut med en varning på kommunens hemsida för att förklara hur vi jobbar. Kommer det någon hem till en bostad är de inte från räddningstjänsten i Båstad, säger Pelle Pettersson.

Gör inte hembesök

Räddningstjänsten gör tillsyn hos företag, inte hos privatpersoner. Dessutom föregås sådana tillsynsbesök alltid med avisering om tid och datum. Brandmän som arbetar med tillsynsärenden kan alltid legitimera sig själva.

Har ni någon tidigare erfarenhet av att personer utger sig för att vara brandmän?

– Jag har inte hört något om att det hänt i Båstad kommun tidigare. Men man har sett i media att det hänt på andra ställen så vi ville gå ut med en varning direkt.